La coalizione di centrodestra serra i ranghi in vista del decisivo turno di ballottaggio del 7 e 8 giugno. In un clima di forte attesa per il futuro amministrativo di Castrovillari, lo schieramento di centrodestra punta tutto sull'idea di una svolta netta rispetto al passato, proponendo una gestione condivisa e una profonda riqualificazione urbana e sociale. La linea scelta per questa seconda e decisiva fase della competizione elettorale rifiuta la logica della contrapposizione frontale, preferendo il terreno delle proposte concrete e del rilancio della città del Pollino.

A guidare la coalizione è Anna De Gaio, che rivendica la coerenza del percorso politico svolto finora, basato sulla centralità del programma amministrativo presentato alla cittadinanza. «Noi nella nostra campagna elettorale abbiamo presentato il programma, un programma che comunque prevede una riqualificazione della città», spiega De Gaio, evidenziando la linearità dell'azione della sua coalizione. «Abbiamo presentato il nostro programma nella prima fase e nella seconda fase. Certo, per me non è uno scontro, per me deve essere sempre e comunque avere la capacità di un confronto anche con le altre forze politiche.» Nonostante i toni talvolta accesi che hanno caratterizzato il dibattito locale nelle ultime settimane («È stata una campagna elettorale un po' particolare e questo mi è dispiaciuto», ammette la candidata), il centrodestra rivendica con forza la propria compattezza interna, contrapponendola a modelli di gestione considerati personalistici. «Questo per me è fondamentale, è una squadra, una coalizione di liste che mi hanno sostenuto e che mi sostengono», sottolinea De Gaio. «Siamo uniti e stiamo conducendo questa campagna elettorale che per me non è uno scontro e comunque deve essere un confronto costruttivo tra le parti».

Anche sul fronte del centrodestra, l'attenzione è massima verso l'ampia platea di cittadini che non ha ancora espresso una preferenza netta o che non si è recata alle urne nel primo turno. Per Anna De Gaio, il ballottaggio rappresenta un bivio chiaro tra due modelli amministrativi inconciliabili. «C'è una parte di indecisi o di schieramento che ancora non ha deciso per chi votare», analizza la candidata di centrodestra, lanciando il suo appello finale. «Io faccio un appello per votare per un cambiamento, per una donna e non per chi ha già amministrato. La città e gli indecisi possono votare per il cambiamento e non per la continuità verso il comando di un uomo solo».

Il giudizio finale sullo stato attuale del comune è netto e si appella alla percezione diretta dei residenti: «La città è sotto gli occhi di tutti per come è stata amministrata». Spetterà ora agli elettori di Castrovillari stabilire se premiare la proposta di rinnovamento guidata dal centrodestra o confermare l'assetto uscente.