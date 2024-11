L’ex sindaco sarà il candidato alle amministrative per il centrosinistra. La rivincita, dopo due anni.

Una vittoria netta per l’ex sindaco di Castrovillari Mimmo Lo Polito, che sarà il rappresentate del centrosinistra alle prossime amministrative. Lo Polito ha vinto con 1380 voti, il 44% dei partecipanti alle primarie. Sbaragliata la concorrenza di Tonino Morelli fermo al 32% dei voti, e di Mariella Saladino che si è fermata al 23%. Una sfida tutta interna al Pd cittadino, che ha visto l’ex sindaco trionfare, pronto a prendersi la rivincita dopo essere stato buttato giù dai suoi stessi consiglieri.



“Sono contento, soddisfatto, soprattutto per il grande sostegno avuto da quasi tutto lo schieramento del centro sinistra, dai cittadini, dagli amici e da tutti quelli che evidentemente hanno ritenuto che la traumatica caduta, dopo due anni, in quel modo sia stato uno schiaffo non al sottoscritto ma alla città – ha dichiarato Lo Polito – già nei prossimi mi adopererò ad allargare la coalizione guardando ai partiti del centrosinistra, ma soprattutto, a quelle tante associazioni presenti a Castrovillari e con cui poterci confrontare e renderle parti attive all’interno del nostro schieramento, all’interno delle nostre liste. Questo è, sicuramente, il miglior viatico per essere presenti nella città, ma soprattutto nelle problematiche di cui ogni associazione è sicuramente portatrice”.