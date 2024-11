Sarà Nicola Di Gerio, assessore allo sviluppo economico, il vicesindaco dell’amministrazione guidata da Domenico Lo Polito. Lo ha stabilito il primo cittadino, come preannunciato nel corso della seduta di insediamento del nuovo consiglio comunale, dopo la riunione con la giunta dell’esecutivo di centro sinistra. La novità è che tale incarico verrà ricoperto a rotazione anche dagli altri assessori che avevano offerto disponibilità a tale responsabilità (Maria Silella ed Ernesto Bello), nel corso dei cinque anni di governo. La consiliatura, dunque, sarà divisa in fasi la prima della quale è stata affidata all’assessore della giunta con maggiore esperienza.

«Un altro segnale - ha commentato Domenico Lo Polito - per affermare, come abbiamo fatto nella precedente consiliatura, il ruolo che svolge ciascuno per la crescita di Castrovillari. Una capacità diffusa– aggiunge Lo Polito – che si farà ancora valere e darà il suo importante apporto al cammino della politica che sta ricercando un dialogo prezioso che coinvolga le generazioni passate e future e, quindi, l’attenzione delle persone per una vera partecipazione alla vita della città comune su ciò che è utile per la costruzione».