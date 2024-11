In programma una conferenza stampa durante la quale accetterà l’incarico di candidato a sindaco per la coalizione di centrosinistra.

Nel pomeriggio di sabato il consigliere regionale, Vincenzo Antonio Ciconte, terrà una conferenza stampa, durante la quale accetterà ufficialmente l’incarico di candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra. Dopo aver avviato una serie di confronti e incassato adesioni al progetto politico a trazione Pd, Ciconte si prepara alla prima uscita pubblica.

Nel frattempo, sono ancora in corso le trattative per “agganciare” quei partiti e movimenti che fino allo scorso venerdì avevano dichiarato sostegno al polo di centro e al suo candidato Antonio De Marco. Ciconte incontrerà nei prossimi giorni i rappresentanti del Psi e di Idv per trovare un accordo e chiudere il cerchio della coalizione.

Luana Costa