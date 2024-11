Il professionista è stato indicato nell’incontro di oggi pomeriggio al circolo cittadino Lauria

La convocazione dei dirigenti del Partito democratico alla fine è stata utile per fare quadrato attorno al nome di Vincenzo Antonio Ciconte, medico e consigliere regionale - oltre che ex assessore della giunta Oliverio con delega al Bilancio, prima che l’inchiesta Rimborsopoli si abbattesse su palazzo Campanella costringendo il governatore al rimpasto – indicato dai democrat come candidato a sindaco per le prossime elezioni amministrative a Catanzaro.

Anna Maria Cardamone, sindaco di Decollatura e delegata alla gestione della fase elettorale aveva infatti fissato per questo pomeriggio un incontro che invero si è dimostrato dirimente dal momento che il nome del professionista prestato alla politica sembra aver messo d’accordo tutte le anime del Pd.

Giovedì Ciconte scioglierà la riserva e riceverà da Anna Maria Cardamone un mandato esplorativo, con l'obiettivo di far convergere attorno al suo nome la coalizione centrista ed eventualmente i candidati già in pista nel centrosinistra.

Luana Costa