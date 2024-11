Gli auguri del presidente Oliverio ai dipendenti dell’ente “motore dell’attività di governo”

Brindisi natalizio alla Cittadella regionale a Catanzaro. Il presidente Mario Oliverio ha voluto rivolgere un augurio ai dipendenti dell'ente che "A prescindere dalle funzioni che ognuno svolge - ha affermato il governatore - sono il motore dell'attività di governo della Regione, cui sono infatti affidati in compito e una responsabilità rilevanti, di primo piano". È stato inoltre un momento in cui Oliverio ha voluto condividere alcune riflessioni con i presenti nell'atrio della Cittadella, per rinverdire l'orgoglio dell'appartenenza alla comunità di lavoro.

"Sono certo che voi - ha aggiunto il presidente rivolgendosi ai presenti - animati da spirito positivo, potrete dare e darete un contributo importante. A voi e alle vostre famiglie auguri di vero cuore".