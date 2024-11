Imprenditore 57enne subentra a Giampaolo Mungo. A lui sarà assegnate le deleghe Igiene e Ambiente e Sport

È solo questione di minuti e Domenico Cavallaro entrerà a far parte della giunta di Catanzaro. A breve il sindaco Sergio Abramo formalizzerá l'assegnazione delle deleghe: Igiene e Ambiente e Sport. Domenico Cavallaro, imprenditore catanzarese di 57 anni, subentra infatti a Giampaolo Mungo entrambi esponenti del movimento Officine del sud. «È la prima esperienza in ambito politico - ha dichiarato dopo la formalizzazione del passaggio di consegne - e la affronto con entusiasmo. Inizierò sin da subito a lavorare in un settore impegnativo in cui sarà difficile eguagliare le attività svolte dal mio predecessore».