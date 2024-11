L’assessore all’Ambiente avrebbe manifestato la volontà di rimettere il mandato a causa della lunga serie di attacchi e aggressioni subìte

Già lunedì o, al più tardi, martedì avrà luogo un incontro a tre tra il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, il presidente dell’associazione Officine del sud, Claudio Parente, e l’assessore Giampaolo Mungo diretta espressione del movimento nella compagine istituzionale di Palazzo De Nobili al fine di decidere il suo destino politico. Era già nell’aria da diverse settimane la volontà dell’assessore all’Ambiente di gettare la spugna rimettendo le deleghe assessorili al fine di prendersi una pausa di riflessione dopo la lunga serie di attacchi e aggressioni subìte ma la deflagrazione della notizia nel corso della seduta del Consiglio comunale di ieri ha accelerato i tempi costringendo il sindaco e l’esponente di Officine del sud, che durante la campagna elettorale ha sostenuto la corsa verso la riconferma di Sergio Abramo alla guida del Comune, a un faccia a faccia in tempi brevi.

Così si è deciso nei primi giorni della prossima settimana di convocare una riunione a tre per sondare il terreno e comprendere se esistono ancora margini per consentire a Giampaolo Mungo di continuare il suo percorso politico in seno alla Giunta o sarà necessario procedere ad un passaggio del testimone. In questo caso potrebbe infatti subentrare Domenico Cavallaro, risultato il primo dei non eletti nella lista Officine del Sud e imprenditore catanzarese di lungo corso.

Luana Costa