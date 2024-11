Approvato il documento finanziario. L’assessore al Bilancio ha spiegato che le previsioni sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio

Via libera della giunta allo schema di bilancio di previsione finanziario 2017-2019 predisposto dall’area servizi finanziari diretta da Pasquale Costantino. L’esecutivo, presieduto dal sindaco Sergio Abramo, ha ascoltato la relazione dell’assessore Filippo Mancuso che ha spiegato come le previsioni di bilancio degli esercizi 2017-2019, sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio. Mancuso ha spiegato come il decreto milleproroghe ha stabilito al 31 marzo il termine per l’approvazione del bilancio per l’esercizio 2017. Approvata anche la delibera della rilevazione dell’eccedenza di personale dipendente dell’ente, dirigente e non, riferita al 2017 predisposta dal settore personale diretto da Pasquale Costantino e relazionata dall’assessore Gabriella Celestino, la quale ha spiegato che “dalla rilevazione si evince che per l’anno corrente non vi sono situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale, compreso quello dirigenziale. Quindi, non bisogna avviare procedure per la dichiarazione di esubero del personale”.

Sentita la relazione dell’assessore Giovanni Merante l’esecutivo ha varato la nuova tabella dei diritti di istruttoria relativi ai procedimenti gestiti dal Suap a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione per il funzionamento dello Sportello unico per le attività produttive. Il documento è stato elaborato dal settore attività economiche diretto da Antonino Ferraiolo. In base alla pratica preparata dal settore urbanistica, diretto da Giuseppe Lonetti, è stata inoltre approvata la ricognizione e l’istituzione di nuove tariffe per i diritti di segreteria e istruttoria dello stesso settore.

Su proposta del settore gabinetto del sindaco, diretto da Antonio Viapiana, è stato concesso il patrocinio gratuito al Coisp Calabria per il convegno “Legalità e sicurezza: minori autori, vittime o testimoni di reato”, che si terrà il prossimo 21 aprile. Ha ricevuto l’ok, infine, la pratica relativa a un giudizio nei confronti di un privato. La delibera è stata predisposta dall’area legale amministrativa e avvocatura diretta da Saverio Molica.

Luana Costa