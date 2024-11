Il segretario avverte: “Se il Pd dovesse pensare, come è avvenuto alle amministrative di Catanzaro, di riunirsi a Roma per decidere i candidati si assumerebbe una grande responsabilità”

Si è svolta nella sede della federazione provinciale del Partito Socialista un’importante ed animata riunione della direzione per una valutazione sull’attuale situazione politica nel territorio catanzarese. Il segretario provinciale, Piero Amato, ha informato i componenti sugli incontri che si sono tenuti in questi giorni, prima nella direzione regionale del partito e poi con la delegazione ed il segretario regionale del Partito Democratico. Si è data lettura del documento predisposto dalla direzione regionale ed approvato dal partito nazionale, dal quale si evince la necessità, almeno per quanto riguarda le candidature uninominali, di un accordo fra i partiti che compongono il centrosinistra ed anche con le liste civiche, che siano espressione del territorio.

Qualora il Pd dovesse pensare, come è avvenuto nelle ultime elezioni amministrative di Catanzaro, di riunirsi a Roma per decidere i candidati, risolvendosi i problemi interni, si assumerebbe una grande responsabilità, che porterà inesorabilmente alla sconfitta nei collegi uninominali ed il totale disinteresse alla formazione delle liste negli altri collegi proporzionali. Il direttivo ha stabilito, altresì, di organizzare degli incontri con le forze che si richiamano all'ambientalismo e con alcune liste civiche, presenti sul territorio, che potrebbero contribuire per ricercare la migliore candidatura per la presenza sul territorio, anche in termini di consensi.

l.c.