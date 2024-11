Sono cinque i punti all’ordine del giorno, tra cui una variazione al bilancio di previsione 2017/2019

È stato convocato per lunedì 6 novembre, alle ore 9:30, in prima chiamata e in sessione straordinaria i lavori dell’assemblea di Palazzo De Nobili. Cinque i punti all’ordine del giorno: la variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019, la comunicazione delle variazioni in termini di cassa al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 disposte con deliberazioni di giunta comunale, il regolamento di istituzione delle aree di sgambatura cani, la presa d’atto del nuovo elaborato grafico e parere della Regione relativo all’eliminazione di parte del vincolo di un’area inserita nel vigente Prg comunale come “perimetro delle aree instabili sottratte all’edificazione ai sensi dei punti 1 A e 1 C del parere del settore geologico regionale nr. 118/003 del 15 febbraio 2000 salvo deroghe di cui al punto nr. 2” e la riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge nr. 328/2000; legge regionale nr. 23/2003 e dgr 449/2016. Approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali dell’ambito intercomunale di Catanzaro. Approvazione schema di regolamento per la composizione e il funzionamento dell’ufficio di piano”.

l.c.