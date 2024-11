Tempi ancora incerti per la consegna dell'Aula rossa, sede ufficiale del Consiglio comunale di Catanzaro. L'8 febbraio 2018 il soffitto della sala cedette, per fortuna di notte, facendo crollare pezzi di intonaco e laminati di supporto a poche ore dall'avvio di una nuova settimana di lavoro. Da allora, sono passati ben 6 anni, l'assise democratica del capoluogo di regione non ha più potuto riunirsi nella sua sede istituzionale.

Il Consiglio comunale di Catanzaro è stato tenuto per diverso tempo presso il Palazzo della Provincia e da qualche mese, per motivi economici e politici (causa colori divergenti delle rispettive amministrazioni), è tornato a Palazzo De Nobili, adattato nella Sala concerti. Come si rileva dalle foto i lavori della Sala Rossa sono in pieno svolgimento ma i tempi delle opere (8 marzo 2023- 31 dicembre 2023) sono già stati abbondantemente superati. L'importo dei lavori ammonta a circa 900mila euro e prevede un insieme di opere strutturali, architettoniche ed impiantistiche. I costi coprono il ripristino del solaio, il rifacimento del controsoffitto, pavimentazione e rivestimento pareti nuovi, rifacimento della climatizzazione, impianto fotovoltaico, più moderno sistema di amplificazione e voto, eliminazione barriere architettoniche.