All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consuntivo 2016 e di una variante al vigente piano regolatore per la costruzione di un parcheggio in via Carlo V

È stato convocato per il prossimo lunedì 30 ottobre alle ore 15,30, il Consiglio comunale di Catanzaro, in seduta straordinaria e di primo appello. Quattordici i punti all’ordine del giorno dei lavori. Oltre all’approvazione dei verbali delle sedute precedenti e le comunicazioni del presidente è in programma l’approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2016, l’assegnazione di un immobile destinato a parcheggio pubblico coperto in via Argento all’Amc, l’approvazione del regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina dell’imposta di soggiorno, l’adozione di una variante parziale al piano regolatore e dichiarazione di pubblica utilità sull’intervento di opere di completamento e risanamento conservativo, restauro e riqualificazione funzionale del complesso monumentale del San Giovanni, del largo prigioni e della strada di via Carlo V. All’ordine del giorno, inoltre, la revoca parziale della d.c.c. n. 183 del 22.12.2016 per esclusione ritrasferibilità di alcuni cespiti e sette debiti fuori bilancio.

l.c.