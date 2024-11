Questa mattina si è costituita la nuova formazione politica. Individuati i delegati che parteciperanno il 3 dicembre all’assemblea a Roma

Saranno Raffaele Marra, Maria Antonietta De Fazio, Anna Dardano, Nicola Criniti, Aldo Rosa, Alberto Paduano, Carla Rotundo, Rosario Piccioni e Gianni Speranza i delegati che il prossimo 3 dicembre rappresenteranno la provincia di Catanzaro a Roma all’assemblea nazionale congiunta di Articolo Uno-Mdp, Sinistra Italiane e Possibile. A decidere i nomi è stata l’assemblea provinciale che i tre partiti hanno tenuto stamani a Lamezia Terme alla quale, oltre all’ex sindaco della terza città calabrese, ha preso parta anche il consigliere regionale Arturo Bova, presidente della commissione contro la ‘ndrangheta in Calabria: «Quella di oggi è la prima giornata importante del percorso della sinistra in Italia, in attesa dell’assemblea nazionale del prossimo 3 dicembre in cui ci si augura che qualche figura particolarmente autorevole possa sciogliere alcuni nodi proprio in quell’occasione. Sono felice che questo percorso comune tra i partiti di sinistra sia iniziato e sono convinto che proseguirà sotto un’unica sigla».

Gianni Speranza si è poi detto «molto preoccupato per quello che sta avvenendo in Italia, ma spero che un uomo del valore di Pietro Grasso, quando potrà, accetterà di essere leader e candidato di questa formazione. Vorrei tanto che la sinistra, nei prossimi anni, riacquistasse forza, gioventù, rispetto dei cittadini e unità. E non lo dico pensando ad una contrapposizione con chi vota Partito Democratico. Purtroppo hanno fatto una legge elettorale pessima che spinge alla rottura e l’hanno fatta assieme a Berlusconi e Salvini».

Oltre ai delegati titolari, sono stati eletti delegati supplenti Danilo Gatto e Domenico Tallarico, quest’ultimo già segretario provinciale dei Giovani Democratici fuoriuscito dal Pd nei mesi scorsi, all’indomani della sonora sconfitta alle amministrative di Catanzaro a cui i democrat avevano candidato l’attuale vicepresidente del Consiglio regionale Vincenzo Ciconte.

