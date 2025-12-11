«Una promessa mantenuta. Il 31 dicembre sarà operativa la linea Sala-Lido della nuova metropolitana di Catanzaro: un'opera attesa per anni e mai realizzata». Lo scrive, in un post su Instagram, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

«Anche se con corse con frequenza limitata, in attesa del rilascio di tutte le autorizzazioni - aggiunge Occhiuto - la linea verrà attivata e sarà una vetrina in grado di mostrare che anche in Calabria si possono fare grandi opere».