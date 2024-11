Il presidente dell’ente intermedio Enzo Bruno ha annunciato interventi del valore di dieci milioni di euro per la manutenzione di strade e edifici scolastici

Dieci milioni di euro per la manutenzione di strade e scuole. Una boccata d’ossigeno che permette alla Provincia di Catanzaro di “raccogliere i frutti di un duro lavoro costruito nel tempo con l’unico obiettivo di continuare a dare risposte ai territori e mantenere la qualità dei servizi”. Con otto voti favorevoli, due astenuti (Antonio Montuoro e Armando Chirumbolo) e un solo voto contrario (Giacomo Muraca), il Consiglio provinciale di Catanzaro, guidato dal presidente Enzo Bruno, ha approvato lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, che venerdì 3 novembre sarà sottoposto all’attenzione dell’assemblea dei sindaci (che come prevede la legge devono dare parere obbligatorio ma non vincolante) per poi essere ratificato dal Consiglio provinciale. L’importante documento economico-finanziario è stato approvato nella seduta odierna che vedeva in discussione nove punti all’ordine del giorno tra cui il rendiconto della gestione 2016, approvato a maggioranza dei consiglieri presenti (contrari Montuoro, Chirumbolo e Muraca).

Dieci milioni di investimenti

Il presidente Bruno – affiancato dal direttore di Ragioneria, dottor Pino Canino, dal direttore generale, avvocato Vincenzo Prenestini – ha rimarcato come “le Province sono state messe in ginocchio dall’entrata in vigore della legge di riforma Delrio e dalla legge finanziaria del 2015 che ha progressivamente sottratto risorse agli Enti intermedi svuotandoli di competenze, spezzando la catena della sussidiarietà prevista dalla Costituzione. Investendo circa 4 e mezzo di euro per la manutenzione e interventi strutturali per le scuole abbiamo messo in campo uno sforzo eccezionale per garantire sicurezza ai nostri studenti e tranquillità alle famiglie che assieme ai docenti devono poter fruire del diritto allo studio, rispondendo ad una serie di istanze a partire dall’acquisto di nuovi banchi, sedie e arredi, cosa che non succedeva da tempo. Uno sforzo altrettanto importante è quello destinato agli interventi sui 15 comparti in cui si suddividono i 1.800 chilometri di strade provinciali: abbiamo mantenuto l’impegno assunto con l’atto d’indirizzo assunto in quest’aula lo scorso mese di febbraio”.

Incremento orario dipendenti part time

Un bilancio di previsione che consente, quindi, di dare tranquillità ai cittadini che potranno continuare a fruire dei servizi prestati dalla Provincia nelle funzioni di competenza (viabilità, edilizia scolastica, ambiente e trasporti), e che oltre a garantire il pagamento degli stipendi ai dipendenti (tra i provvedimenti che potranno essere assunti l’incremento delle ore ai dipendenti in servizio part time da anni, viste anche dalle necessità dettate dalla drastica diminuzione del personale in servizio), permetterà di assumere importanti iniziative come lo sblocco dei fondi per la realizzazione dei lavori sulla Strada provinciale 25.

