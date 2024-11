È stato un utile momento di confronto fra i tanti iscritti al circolo che si sono ritrovati per questa importante tappa di avvicinamento alla scelta del futuro segretario nazionale

Si è svolta, giovedì pomeriggio, al Circolo Peppino Impastato di Catanzaro Lido la convenzione per il congresso nazionale, fase propedeutica del percorso che culminerà nelle primarie che si terranno il prossimo 30 aprile. È stato un utile momento di confronto fra i tanti iscritti al circolo che si sono ritrovati per questa importante tappa di avvicinamento alla scelta del futuro segretario nazionale dibattendo sulle tre idee di partito messe in campo dai tre candidati.

I lavori sono stati avviati dal segretario Daniela Critelli e dopo il dibattito che ha visto l'illustrazione ai presenti, da parte di Francesco Citriniti, rappresentante della mozione Renzi, e del garante Giuseppe De Gaetano, delle mozioni dei tre candidati alla segreteria, Matteo Renzi, Michele Emiliano e Andrea Orlando, si è proceduto alle operazioni di voto. La mozione del segretario uscente, Matteo Renzi, ha ottenuto il 90% dei consensi mentre la mozione Orlando ha ottenuto il 10% dei consensi. Anche in questa occasione, come accaduto in passato, il Circolo Impastato ha confermato il suo sostegno al segretario uscente, Matteo Renzi.

l.c.