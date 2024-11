Il candidato nella lista Insieme per Fiorita sostiene che un seggio sarebbe dovuto essere attribuito a lui e non a Giulia Procopi di Forza Italia

L’aggiudicazione degli scranni nel Consiglio comunale di Catanzaro rischia di non essere del tutto definitiva. Vincenzo De Sarro candidato nella lista Insieme per Fiorita a sostegno della candidatura del leader di Cambiavento Nicola Fiorita ha infatti proposto ricorso al Tar per l’annullamento del verbale delle operazioni dell’ufficio centrale elettorale delle consultazioni dello scorso giugno. Il candidato ha inoltre impugnato gli atti che riguardano la proclamazione degli eletti del 5 luglio 2017 nella parte in cui è stata dichiarata consigliere comunale Giulia Procopi in quota a Forza Italia.

Il Comune si è costituito in giudizio

Il ricorso riguarda la ripartizione dei seggi tra la maggioranza e la minoranza e quindi la corretta composizione dell’organo consiliare e la conseguente maggiore o minore governabilità dell’amministrazione comunale. Proprio per tale ragione, il Comune di Catanzaro si è costituito in giudizio ritenendo pienamente legittimo il verbale dell’ufficio centrale elettorale.

Luana Costa