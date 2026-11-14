La politica italiana continua a misurare la forza dei partiti attraverso le percentuali dei sondaggi, ma esiste un'altra dimensione del consenso, meno immediata e forse altrettanto interessante, che riguarda gli elettori ancora disponibili a cambiare orientamento, a considerare nuove proposte e a riconoscersi in formazioni diverse da quelle che voterebbero oggi. È su questo terreno che Cateno De Luca e il suo movimento Sindaci d'Italia – Sud Chiama Nord conquistano un posto di rilievo nell'ultima rilevazione LAB21, realizzata per il network Intenzioni di Voto, con un risultato che merita attenzione soprattutto in vista delle elezioni politiche del 2027.

Il dato che emerge dall'indagine condotta tra il 5 e l'11 novembre è significativo: Sud Chiama Nord registra un differenziale di espansione elettorale di 6,3 punti, esattamente come il Partito Democratico, mentre Fratelli d'Italia si attesta a 5,4 punti e Azione a 5,2. Non si tratta di voti già acquisiti, né di una previsione sul risultato delle urne, ma della misura di un bacino elettorale ponderato che indica quanto una formazione politica possa essere presa in considerazione anche da cittadini che oggi non dichiarano di volerla votare.

Per De Luca, che ha costruito buona parte della propria esperienza politica intorno al rapporto diretto con i territori e a un'identità fortemente legata alle amministrazioni locali, il dato apre una questione che supera i confini della Sicilia: quale contributo potrebbe offrire Sud Chiama Nord al centrodestra nazionale con cui ha annunciato l'accordo per il 2027?

Dal consenso attuale al potenziale: il dato che cambia la prospettiva

L'indagine LAB21, curata dal professor Roberto Baldassari, attribuisce a Sindaci d'Italia – Sud Chiama Nord l'1,6% delle intenzioni di voto, una percentuale che colloca il movimento tra le formazioni minori del panorama nazionale. Ma quando l'analisi si sposta dalla scelta elettorale immediata alla disponibilità a prendere in considerazione il partito, l'indice ponderato raggiunge quota 7,9, con una differenza di 6,3 punti.

È proprio questa distanza a rappresentare l'elemento più interessante della rilevazione. Il movimento dispone, secondo l'indicatore LAB21, di un bacino di disponibilità elettorale sensibilmente più ampio del consenso che oggi gli viene attribuito, una condizione che non garantisce automaticamente una crescita alle urne, ma segnala l'esistenza di un'area di possibile interlocuzione politica.

Il confronto con gli altri partiti aiuta a comprendere la portata del fenomeno. Il Partito Democratico passa dal 20,3% delle intenzioni di voto a un indice ponderato di 26,6, Fratelli d'Italia dal 28,1 a 33,5, mentre il Movimento 5 Stelle sale da 13 a 17,2. Azione, partendo dal 3,1%, raggiunge un indice di 8,3, con un differenziale di 5,2 punti.

La particolarità di Sud Chiama Nord consiste dunque nel rapporto tra la dimensione attuale del movimento e la disponibilità elettorale rilevata. Un partito che oggi raccoglie l'1,6% nelle intenzioni di voto presenta un differenziale di espansione pari a quello del Pd, pur partendo da una base di consenso profondamente diversa.

De Luca e il centrodestra, una possibile risorsa negli equilibri del 2027

In una competizione politica nella quale le alleanze rappresentano uno degli elementi centrali della costruzione delle maggioranze parlamentari, il peso delle formazioni minori non può essere valutato esclusivamente sulla base delle percentuali attuali. Conta anche la loro capacità di raggiungere elettori che non si riconoscono pienamente nei partiti maggiori, di rappresentare istanze territoriali e di aggiungere al progetto di coalizione una proposta politica riconoscibile.

È in questa prospettiva che il risultato di Sud Chiama Nord assume interesse per il centrodestra. L'accordo del movimento di Cateno De Luca con la coalizione guidata da Giorgia Meloni pone sul tavolo non soltanto l'1,6% delle intenzioni di voto, ma anche il tema di un bacino potenziale più esteso, la cui effettiva traducibilità in consenso di coalizione resta da verificare.

Il punto politico riguarda soprattutto la capacità di costruire un rapporto con quegli elettori che guardano con attenzione alle esperienze amministrative, ai sindaci e alle rivendicazioni dei territori, senza necessariamente identificarsi con le strutture tradizionali dei grandi partiti nazionali. Un terreno sul quale il progetto di De Luca potrebbe cercare una propria collocazione, mantenendo un'identità autonoma anche all'interno dell'intesa elettorale.

Naturalmente, il sondaggio non permette di stabilire quanti degli intervistati disponibili a considerare Sud Chiama Nord voterebbero effettivamente una coalizione di centrodestra. La disponibilità verso un singolo partito non coincide con l'adesione a un'alleanza e può modificarsi sensibilmente davanti a una scelta politica concreta.

Resta però un interrogativo rilevante: quanto potrebbe pesare una formazione territoriale con un differenziale di espansione di 6,3 punti nella costruzione di una coalizione nazionale?

L'accordo con Meloni è già realtà: la sfida è trasformarlo in voti

Il quadro politico, del resto, è già più avanzato di una semplice ipotesi di collaborazione. De Luca ha confermato l'accordo nazionale con il centrodestra per le elezioni del 2027, distinguendolo esplicitamente dalla partita regionale siciliana, sulla quale rivendica autonomia. L'intesa ha trovato una rappresentazione pubblica nella convention romana del 29 ottobre, durante la quale Giorgia Meloni ha inviato un videomessaggio agli amministratori locali riuniti intorno al progetto Sindaci d'Italia – Sud Chiama Nord.

Il riconoscimento politico della presidente del Consiglio è arrivato attraverso un richiamo al ruolo degli amministratori e alla necessità di coinvolgere i territori nell'azione di governo. Una convergenza che De Luca ha accompagnato con un obiettivo dichiarato: superare il 3% alle prossime elezioni politiche e contribuire al risultato complessivo del centrodestra. La rilevazione LAB21 interviene dunque in una fase nella quale il movimento non sta più soltanto cercando una collocazione, ma deve dimostrare quale consistenza elettorale possa dare all'accordo già raggiunto.

Anche i passaggi parlamentari raccontano il consolidamento dell'intesa. La costituzione di una componente di Sud Chiama Nord nel gruppo Misto della Camera, con l'adesione di Luca Sbardella e Manlio Messina accanto a Francesco Gallo, ha consentito al movimento di rafforzare la propria rappresentanza e di affrontare in condizioni diverse gli adempimenti previsti per la presentazione delle liste. Un elemento organizzativo che, insieme al progetto di coinvolgere sindaci e amministratori, accompagna la costruzione della nuova formazione nazionale.

La partita del 2027 tra autonomia, territori e nuovi equilibri

Il progetto di De Luca presenta tuttavia una particolarità politica che rende necessario distinguere il piano nazionale da quello regionale. L'accordo con Meloni riguarda le elezioni politiche, mentre in Sicilia il leader di Sud Chiama Nord ha ribadito di voler conservare libertà di scelta, una distinzione che potrebbe rappresentare un banco di prova nei rapporti con gli alleati e nella definizione delle candidature.

La prospettiva nazionale è legata anche alla capacità di trasformare un movimento nato nel contesto siciliano in una rete di amministratori capace di operare in più regioni. È una sfida organizzativa prima ancora che elettorale, perché il radicamento locale non si traduce automaticamente in consenso nazionale e la notorietà del leader deve accompagnarsi alla presenza di candidati, strutture e proposte riconoscibili.

In questo contesto, il differenziale di 6,3 punti misurato da LAB21 offre un'indicazione sulla disponibilità potenziale degli elettori, non sulla quantità di voti che Sud Chiama Nord trasferirà al centrodestra. Il risultato può essere letto insieme agli obiettivi dichiarati da De Luca, ma non dimostra che la formazione abbia già raggiunto la soglia del 3% o che possa determinarne da sola gli equilibri parlamentari.

Il tema assume interesse anche nel confronto con Futuro Nazionale, al quale LAB21 attribuisce il 6,8% delle intenzioni di voto e un indice ponderato di 11,2. Si tratta di valori riferiti a una diversa formazione politica e a disponibilità elettorali che possono sovrapporsi: non sarebbe quindi corretto considerarli come bacini automaticamente alternativi o trasferibili da un partito all'altro.

La vera prova sarà convincere gli elettori disponibili

La rilevazione LAB21 è stata effettuata su 1.134 interviste valide e complete, attraverso una metodologia mista telefonica e online, con un margine d'errore dichiarato di tre punti percentuali e un livello di confidenza del 95%. L'indice di espansione considera diverse intensità di disponibilità al voto, attribuendo un peso maggiore a chi dichiara che voterebbe certamente un partito e uno inferiore a chi non esclude del tutto quella possibilità.

È una distinzione fondamentale, soprattutto quando si analizzano formazioni che partono da percentuali contenute. Il bacino ponderato non equivale a una riserva di voti già conquistati, perché gli stessi intervistati possono prendere in considerazione più partiti e perché la scelta effettiva dipenderà anche dalle alleanze, dai programmi e dai candidati.

Per Cateno De Luca il dato politico è dunque duplice: un accordo nazionale con il centrodestra già annunciato e un'indagine che registra una disponibilità elettorale superiore al consenso attuale del suo movimento. Due elementi distinti, ma destinati a incontrarsi nella preparazione della campagna elettorale.

La questione che si apre per il 2027 non è se Sud Chiama Nord possa rivendicare oggi il 7,9% dei voti, perché il sondaggio non dice questo, ma quanto del potenziale individuato da LAB21 il movimento riuscirà effettivamente a trasformare in consenso. Da quella risposta dipenderà il peso che De Luca potrà esercitare all'interno dell'alleanza con Giorgia Meloni e il contributo concreto che Sindaci d'Italia – Sud Chiama Nord porterà alla competizione nazionale.