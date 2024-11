È un debutto in grande stile quello della Piattaforma, il gruppo di consiglieri comunali di Cosenza da tempo impegnati in un percorso unitario, al di là di schieramenti ed appartenenze politiche, orientato a focalizzare l’attenzione sui bisogni dei quartieri popolari e delle aree periferiche della città.

Temi vicini alle persone

Il Cinema Modernissimo è colmo di persone, l’organizzazione, coordinata da Alessandro Martire, fa impallidire quella dei grandi partiti, i temi sono quelli della quotidianità e, per questo, vicini alla gente. Nessuna riflessione filosofica sui massimi sistemi o sulle grandi opere. Si parla molto più modestamente, e bisogna dire anche più concretamente, di ascensori da istallare nelle palazzine popolari, dove schiere di anziani e disabili sono prigionieri ai piani alti, di diritto alle cure, di contrasto al degrado urbano, di assistenza alle fasce deboli, di welfare e occupazione. I mattatori della serata sono l’assessore di Palazzo dei Bruzi Francesco De Cicco e i consiglieri Marco Ambrogio, Giovanni Cipparrone, Francesco Cito, Pasquale Sconosciuto. Assente giustificato il quinto componente, Francesco Spadafora, agente di polizia, impegnato per servizio.

Guardando al voto del 2021

Non c’è una prospettiva elettorale per questo gruppo, non nell’immediatezza almeno. Ma nel medio termine c’è la volontà di esprimere una rappresentanza istituzionale che dia maggiore voce, nelle scelte amministrative, ai cittadini di vaste e popolose aree di Cosenza, come Serra Spiga, Via Popilia, il centro storico, le frazioni, ampi bacini elettorali scarsamente considerati. Nelle interviste le valutazioni di due componenti della Piattaforma, Giovanni Cipparrone e Marco Ambrogio, raccolte al termine della manifestazione.