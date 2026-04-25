Una squadra rinnovata che punta su giovani, professionisti e società civile per allargare il consenso e costruire una nuova classe dirigente cittadina

Accanto alla lista di Forza Italia, è stata depositata anche la lista “Cannizzaro Sindaco”, direttamente collegata alla candidatura a primo cittadino di Francesco Cannizzaro.

Si tratta, come evidenziato nel comunicato, di una novità nel panorama del centrodestra reggino, costruita con l’obiettivo di rinnovare la classe dirigente e ampliare la partecipazione politica. La lista è composta da professionisti, giovani e figure impegnate nel sociale, molte delle quali alla prima esperienza elettorale, insieme ad alcuni esponenti vicini al movimento giovanile di Forza Italia.

L’intento dichiarato è quello di valorizzare il merito e l’impegno civile, premiando chi si è distinto negli anni sul territorio e contribuendo a costruire una proposta politica più ampia e rappresentativa. Emblematica, in questo senso, la scelta di indicare come capolista il candidato più giovane, con soli 23 anni.

Lista Cannizzaro Sindaco

Manuela Iatì

Fortunato Altomonte detto Dino

Vincenzo Barillà

Giovanna Barreca

Francesco Basile Rognetta

Paolo Bilardi

Angela Campolo

Rocco Chizzoniti

Fabio Giuseppe Colella

Domenico Comandè

Pasquale Crucitti

Amelia Eva Cugliandro

Nicola Zera Falduto

Angela Maria Federico

Caterina Giustra

Grazia Iracà

Lucio Masottini

Francesco Malara detto Ciccio

Antonino Maria Marcianò detto Nino

Mattea Angela Marino detta Angela

Vincenzo Marrari detto Enzo detto Marrara

Rosanna Melissari

Vittorio Messineo

Claudia Modafferi

Demetrio Francesco Morabito detto Mimmo

Francesca Moscato

Antonino Alessandro Neri detto Nino

Filomena Priolo detta Emy

Consolata Putortì

Bruno Siclari

Antonia Ventura

Stefano Maria Vilasi