La lista è composta da personaggi noti nel panorama politico, professionale, economico, sociale e culturale, della città

A sostegno della candidatura a Sindaco di Reggio Calabria dell’on.le Francesco Cannizzaro, è stata presentata questa mattina la lista promossa dai partiti e movimenti politici UDC, Democrazia Cristiana di Cuffaro, Democrazia Cristiana di Sandri e Nuovo CDU, nata dal progetto, avviato negli scorsi mesi, di ricomposizione, nella Regione Calabria, dell’area cattolico – democratica, che trova il proprio riferimento nel Partito Popolare Europeo.

Essa è il frutto dell’appello rivolto a tutti coloro i quali continuano a riferirsi alla tradizione politica ed alla visione di società che trovano il proprio fondamento nei principi della Dottrina Sociale della Chiesa, affinché tornino all’impegno politico, ed assumano le responsabilità derivanti dalla gravità del momento, coniugate alla consapevolezza dell’efficacia del contributo che può essere dato al perseguimento del Bene Comune.

La lista è composta da personaggi noti nel panorama politico, professionale, economico, sociale e culturale, della Città.

Ecco i nomi dei candidati:

PERRONE Rosa Maria detta Rosy

BONFIGLIO Giulia

CARBONE Grazia Antonia

CARISTENA Giuseppe

CIANFANO Martina

CIMAROSA Anna

CLEMENO Vittorio

CORDOVA Domenico Giovanni Bruno

D’AMICO Salvatore

GALLO Gianluca

GERMANO’ Francesco

IARIA Letizia

LABOZZETTA Giancarlo

LASCALA Rosa Maria

MANGIOLA Antonino Giuseppe

MARINO Danilo Antonio

NERI Mani

NICOLO’ Giuseppe

NUCERA Paolo

PALUMBO Danila Roberta

PIRILLO Giuseppina

RIZZOTTO Annunziato

ROMANO Maddalena

ROSSELLI Antonio

SAPONE Antonio

SARICA Giovanna Maria

VECCIA Rosa detta Rosilita

ZAGARELLA Paolo

ZINDATO Giovanna

CRUPI Fabio

DE CARIDI Aldo