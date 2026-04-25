La lista è composta da personaggi noti nel panorama politico, professionale, economico, sociale e culturale, della città
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
A sostegno della candidatura a Sindaco di Reggio Calabria dell’on.le Francesco Cannizzaro, è stata presentata questa mattina la lista promossa dai partiti e movimenti politici UDC, Democrazia Cristiana di Cuffaro, Democrazia Cristiana di Sandri e Nuovo CDU, nata dal progetto, avviato negli scorsi mesi, di ricomposizione, nella Regione Calabria, dell’area cattolico – democratica, che trova il proprio riferimento nel Partito Popolare Europeo.
Essa è il frutto dell’appello rivolto a tutti coloro i quali continuano a riferirsi alla tradizione politica ed alla visione di società che trovano il proprio fondamento nei principi della Dottrina Sociale della Chiesa, affinché tornino all’impegno politico, ed assumano le responsabilità derivanti dalla gravità del momento, coniugate alla consapevolezza dell’efficacia del contributo che può essere dato al perseguimento del Bene Comune.
La lista è composta da personaggi noti nel panorama politico, professionale, economico, sociale e culturale, della Città.
Ecco i nomi dei candidati:
PERRONE Rosa Maria detta Rosy
BONFIGLIO Giulia
CARBONE Grazia Antonia
CARISTENA Giuseppe
CIANFANO Martina
CIMAROSA Anna
CLEMENO Vittorio
CORDOVA Domenico Giovanni Bruno
D’AMICO Salvatore
GALLO Gianluca
GERMANO’ Francesco
IARIA Letizia
LABOZZETTA Giancarlo
LASCALA Rosa Maria
MANGIOLA Antonino Giuseppe
MARINO Danilo Antonio
NERI Mani
NICOLO’ Giuseppe
NUCERA Paolo
PALUMBO Danila Roberta
PIRILLO Giuseppina
RIZZOTTO Annunziato
ROMANO Maddalena
ROSSELLI Antonio
SAPONE Antonio
SARICA Giovanna Maria
VECCIA Rosa detta Rosilita
ZAGARELLA Paolo
ZINDATO Giovanna
CRUPI Fabio
DE CARIDI Aldo