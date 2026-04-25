Anche gli azzurri hanno depositato la documentazione negli uffici preposti, presentando una lista che punta in maniera decisa sull’esperienza amministrativa e sul radicamento territoriale

La compagine è composta principalmente dagli “uscenti”, protagonisti dell’attività in Consiglio comunale negli ultimi anni, affiancati da professionisti e figure già impegnate in politica e consolidate sul territorio. Candidati che, come evidenziato nel comunicato, hanno contribuito ai risultati ottenuti dal partito nelle diverse tornate elettorali e che intendono proseguire il lavoro politico a sostegno del progetto di centrodestra.

Forza Italia punta apertamente ad affermarsi come primo partito della coalizione in termini di consensi.

Lista Forza Italia:

Antonino Maiolino detto Tonino

Federico Andrea Milia detto Melia detto Milea

Antonino Zimbalatti detto Nino

Vincenzo Albanese

Concettina Battaglia detta Cetty

Silvia Callegari

Antonia Caracciolo

Domenico Francesco Cozzupoli

Giovanna D’Agostino

Giuseppe Eraclini

Maria Carmela Federico detta Marika

Francesca Laura Ferrara

Tiziana Eleonora Filocamo

Pasquale Imbalzano

Rocco Lascala

Eleonora Macheda

Fabienne Marino

Sonia Morabito

Santa Agata Rosaria Multari detta Santa

Maria Daniela Musarella

Antonio Paolillo

Paolo Paviglianiti

Santa Pellicano

Francesca Pizzi

Carmen Polito

Antonia Postorino detta Antonella

Teresa Praticò

Maria Quartarone

Fortunata Raffa

Concetta Romeo

Rosamaria Sorrenti

Bruno Zappia