Presentata la lista "Ogni giorno Reggio Calabria" a sostegno del candidato a sindaco per il centrodestra Francesco Cannizzaro. Una lista di diretta emanazione del capogruppo di Forza Italia a Palazzo Campanella, Domenico Giannetta, che allarga la rete del suo Movimento culturale mettendo insieme 32 persone con profili e storie diverse, che proseguono un percorso iniziato già alle scorse comunali. Condivide questo percorso il Movimento nazionale Libertà è Democrazia con l’avvocato Vincenzo Barca

Lista “Ogni giorno Reggio Calabria”

Alampi Consolato

Azzarà Antonino

Biondo Angela Maria

Crucitti Antonio

Cugliandro Antonia

D’Agostino Domenico

D’Aguì Antonio

Demaio Valentina

Eboli Stefania

Errante Antonio

Focà Martina Maria Angela

Franco Adelina

Iannò Julia detta Giulia

Ielo Giuseppe

Irrera Amelia

Labate Giulia

Laganà Demetrio

Lentini Umberto Leonardo

Lopresti Maria Gabriella

Mallamaci Francesco

Mammolenti Giorgio

Mileto Antonino

Modafferi Marco

Napoli Patrizia

Nicolò Briggida

Sgrò Andrea Pio

Stelitano Caterina Cecilia

Tamiro Carla

Trunfio Santo

Viglianisi Raffaella

Zagarella Francesco

Zagari Maria Vincenza