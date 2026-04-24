La lista ispirata dall’azzurro Giannetta è tra le prime ad essere presentata alla Segreteria generale
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Presentata la lista "Ogni giorno Reggio Calabria" a sostegno del candidato a sindaco per il centrodestra Francesco Cannizzaro. Una lista di diretta emanazione del capogruppo di Forza Italia a Palazzo Campanella, Domenico Giannetta, che allarga la rete del suo Movimento culturale mettendo insieme 32 persone con profili e storie diverse, che proseguono un percorso iniziato già alle scorse comunali. Condivide questo percorso il Movimento nazionale Libertà è Democrazia con l’avvocato Vincenzo Barca
Lista “Ogni giorno Reggio Calabria”
Alampi Consolato
Azzarà Antonino
Biondo Angela Maria
Crucitti Antonio
Cugliandro Antonia
D’Agostino Domenico
D’Aguì Antonio
Demaio Valentina
Eboli Stefania
Errante Antonio
Focà Martina Maria Angela
Franco Adelina
Iannò Julia detta Giulia
Ielo Giuseppe
Irrera Amelia
Labate Giulia
Laganà Demetrio
Lentini Umberto Leonardo
Lopresti Maria Gabriella
Mallamaci Francesco
Mammolenti Giorgio
Mileto Antonino
Modafferi Marco
Napoli Patrizia
Nicolò Briggida
Sgrò Andrea Pio
Stelitano Caterina Cecilia
Tamiro Carla
Trunfio Santo
Viglianisi Raffaella
Zagarella Francesco
Zagari Maria Vincenza