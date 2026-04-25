Sono 32 i candidati presenti nella lista della “Insieme si può” a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro. La lista si propone di «costruire una città più efficiente, vivibile e inclusiva, rafforzando il rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadini, attraverso azioni precise e obiettivi misurabili in tutti i settori strategici».

Lista “Insieme si può”

Altobruno Giuseppe

Argentino Giovanna detta Mazzitelli

Barbaro Giuseppe

Bellantoni Filippo

Buda Greta

Cannistrà Maria Chantal

D’Amico Sebastiano detto Nuccio

Falcone Adelaide Maria

Femia Maria Teresa

Giglio Mario

Giordano Luigi

Giovannini Olga Tiziana

Guarnaccia Aurelio Nicola

Lento Ilenia

Marcianò Rocco

Musicò Carolina

Nunnari Roberta

Pitasi Carmine Miriam

Placanica Antonio Fabio

Recupero Francesco detto Franco

Santagati Valentina

Scuncia Giuseppe detto Jo

Serio Fortunato Oronzo detto Nanà

Siviglia Mario

Tigani Azzurra

Tripodi Angela Carmela

Tripodi Domenico detto Mimmo

Tripodi Simona detta Simona

Vigilante Nadia Teresa

Vadalà Antonino detto Nino

Zarà Concetta