Presentata a Palazzo San Giorgio la lista della coalizione di centrodestra infarcita di vecchie conoscenze e novità
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Sono 32 i candidati presenti nella lista della “Insieme si può” a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro. La lista si propone di «costruire una città più efficiente, vivibile e inclusiva, rafforzando il rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadini, attraverso azioni precise e obiettivi misurabili in tutti i settori strategici».
Lista “Insieme si può”
Altobruno Giuseppe
Argentino Giovanna detta Mazzitelli
Barbaro Giuseppe
Bellantoni Filippo
Buda Greta
Cannistrà Maria Chantal
D’Amico Sebastiano detto Nuccio
Falcone Adelaide Maria
Femia Maria Teresa
Giglio Mario
Giordano Luigi
Giovannini Olga Tiziana
Guarnaccia Aurelio Nicola
Lento Ilenia
Marcianò Rocco
Musicò Carolina
Nunnari Roberta
Pitasi Carmine Miriam
Placanica Antonio Fabio
Recupero Francesco detto Franco
Santagati Valentina
Scuncia Giuseppe detto Jo
Serio Fortunato Oronzo detto Nanà
Siviglia Mario
Tigani Azzurra
Tripodi Angela Carmela
Tripodi Domenico detto Mimmo
Tripodi Simona detta Simona
Vigilante Nadia Teresa
Vadalà Antonino detto Nino
Zarà Concetta