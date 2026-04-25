È un mix di esperienza e nuove leve la lista che fa riferimento all’ex presidente della regione Giuseppe Scopelliti, che appoggia il candidato sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro. Tra i nomi in lista spiccano quelli del già consigliere comunale Daniele Romeo, ma anche dell’ex consigliera comunale Filomena Iatì, nel 2020 candidata alla corte di Angela Marcianò. Insieme a loro anche lo storico dj Gianni Sanfilippo.

Lista “Reggio futura”

Mariano Pasquale Barbalace

Daniela Aliquo’

Bruno Bagnato

Franco Barilla’

Rocco Basile

Mariateresa Battaglia

Giuseppe Branca

Antonino Caratozzolo

Valentina Caravello

Luigi Catalano

Filomena Maria Luisa (Detta Luisa) Curatola

Antonino De Girolamo

Saveria (Detta Serenella) Fraschini

Antonella Girasole

Filomena (Detta Mena) Iati’

Nicola Maria Ilacqua

Massimo Labate

Saverio Giuseppe Lagana’

Francesco Mandaglio

Gaetano Massara

Maristella Milone

Nadia Gabriella Nicolo’

Giovanni Palermo

Marco Parisi

Rosa Ricciardi

Daniele Romeo

Giovanni Sanfilippo (Detto: San Filippo – S. Filippo)

Sabrina Sorbo

Patrizia Donatella Sicari

Vincenzo Surace

Margherita Tripodi

Mariella Vizzari