Il Partito Democratico presenta la propria lista in vista delle prossime elezioni comunali, al termine di un lavoro politico e organizzativo che ha portato alla costruzione di una proposta autorevole, credibile e fortemente radicata nel territorio.

«Abbiamo lavorato con serietà e responsabilità - dichiara il segretario metropolitano del Pd, Peppe Panetta - per mettere in campo una lista forte, capace di rappresentare al meglio la comunità. Una squadra composta da donne e uomini che uniscono competenze, professionalità ed esperienza amministrativa, insieme a nuove energie e sensibilità civiche. Del resto fin dall’inizio abbiamo lavorato, a tutti i livelli, a costruire una proposta solida, credibile e vicina ai bisogni reali delle persone».

Una lista che nasce dal territorio e che al territorio intende dare voce, valorizzando percorsi politici e civici, esperienze professionali e impegno sociale. «Non è una somma di candidature – spiega ancora Panetta - ma un progetto collettivo che guarda al futuro della città con serietà e visione».

A guidare la lista è Maria Antonietta Rositani, figura simbolo di coraggio e impegno civile, testimone di una battaglia personale e pubblica contro la violenza e per l’affermazione dei diritti. La sua presenza rappresenta un segnale forte, in particolare sul fronte della rappresentanza femminile e della centralità delle politiche per la dignità e la tutela delle persone.

«Con questa lista - conclude Panetta –-il Partito Democratico conferma la propria volontà di essere forza centrale, responsabile e determinata nel costruire una prospettiva di crescita e sviluppo per la città, all’interno del progetto politico a sostegno di Mimmo Battaglia sindaco».

Di seguito tutti i nomi dei candidati della ista del Pd

Maria Antonietta Rositani

Maria Amaddeo

Anna Maria Pia Ardito

Francesco Arfuso

Margherita Azzarà

Francesco Orlando Barreca detto Franco

Maria Bellini

Valeria Borruto

Anna Maria Briante

Paolo Brunetti

Carmela Caminiti

Francesca Costantino

Roberto Diano

Aida Fiumara

Annamaria Greco

Irene Patrizia Ielo

Manuela Lacaria

Simona Mafrici

Marcantonino Malara, detto Nino

Giuseppe Marino

Vincenzo Marra

Angela Martino

Eleonora Maria Pia Megale

Emilio Minniti

Giovanna Modafferi

Christine Monticelli, detta Romeo

Nicola Neto

Lucia Anita Nucera in Maisano, detta Anna, Nucara, Nocera

Vincenza Quattrone

Antonio Ruvolo

Giuseppe Triolo

Carmelo Versace