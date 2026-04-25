Presentata ufficialmente la lista del Partito Democratico imbottita di uscenti. Capolista sarà Maria Antonietta Rositani
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Il Partito Democratico presenta la propria lista in vista delle prossime elezioni comunali, al termine di un lavoro politico e organizzativo che ha portato alla costruzione di una proposta autorevole, credibile e fortemente radicata nel territorio.
«Abbiamo lavorato con serietà e responsabilità - dichiara il segretario metropolitano del Pd, Peppe Panetta - per mettere in campo una lista forte, capace di rappresentare al meglio la comunità. Una squadra composta da donne e uomini che uniscono competenze, professionalità ed esperienza amministrativa, insieme a nuove energie e sensibilità civiche. Del resto fin dall’inizio abbiamo lavorato, a tutti i livelli, a costruire una proposta solida, credibile e vicina ai bisogni reali delle persone».
Una lista che nasce dal territorio e che al territorio intende dare voce, valorizzando percorsi politici e civici, esperienze professionali e impegno sociale. «Non è una somma di candidature – spiega ancora Panetta - ma un progetto collettivo che guarda al futuro della città con serietà e visione».
A guidare la lista è Maria Antonietta Rositani, figura simbolo di coraggio e impegno civile, testimone di una battaglia personale e pubblica contro la violenza e per l’affermazione dei diritti. La sua presenza rappresenta un segnale forte, in particolare sul fronte della rappresentanza femminile e della centralità delle politiche per la dignità e la tutela delle persone.
«Con questa lista - conclude Panetta –-il Partito Democratico conferma la propria volontà di essere forza centrale, responsabile e determinata nel costruire una prospettiva di crescita e sviluppo per la città, all’interno del progetto politico a sostegno di Mimmo Battaglia sindaco».
Di seguito tutti i nomi dei candidati della ista del Pd
Maria Antonietta Rositani
Maria Amaddeo
Anna Maria Pia Ardito
Francesco Arfuso
Margherita Azzarà
Francesco Orlando Barreca detto Franco
Maria Bellini
Valeria Borruto
Anna Maria Briante
Paolo Brunetti
Carmela Caminiti
Francesca Costantino
Roberto Diano
Aida Fiumara
Annamaria Greco
Irene Patrizia Ielo
Manuela Lacaria
Simona Mafrici
Marcantonino Malara, detto Nino
Giuseppe Marino
Vincenzo Marra
Angela Martino
Eleonora Maria Pia Megale
Emilio Minniti
Giovanna Modafferi
Christine Monticelli, detta Romeo
Nicola Neto
Lucia Anita Nucera in Maisano, detta Anna, Nucara, Nocera
Vincenza Quattrone
Antonio Ruvolo
Giuseppe Triolo
Carmelo Versace