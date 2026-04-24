Presentata la lista “Avanti Casa Riformista” a sostegno del candidato del centrosinistra Domenico Battaglia. A completare la procedura in Segreteria generale è stata Gabriella Andriani, segretaria dei Repubblicani reggini, delegata dai partiti nazionali che compongono la lista, vale a dire Socialisti, Italia viva e appunto i Repubblicani che dopo venti anni ripresenta il proprio simbolo nella competizione elettorale con 5 nominativi pronti a dare battaglia. La lista composta da 32 candidati presenta molte donne, e tre consiglieri comunali uscenti: Filippo Quartuccio, Santo Bongani e Pino Cuzzocrea che, alla fine del tira e molla delle ultime ore ha aderito al Pri.

Lista “Avanti Casa Riformista”

Domenico Aricò

Maria Antonia Barreca

Santo Bongani

Piero Borghetti

Paola Borzumati

Giulia Cotroneo

Domenica Criaco

Giuseppe Cuzzocrea (detto Pino)

Enrico Errigo

Raffaele Falcomatà

Damaride Galesi

Isidoro Giardiniere

Giuseppe Giordano

Maria Stella Ielo

Antonio Le Pera

Angeòla Libri

Loredana Francesca Lombardo

Martina Mauro

Fortunata Valeria Neri

Giovanna Pratticò

Filippo Quartuccio

Giovanni Francesco Raffa

Valentina Rappoccio

Carmela Scordo

Pasquale Danilo Spinella

Ilaria Surace

Maria Laura Timone

Agata Domenica Trunfio

Francesca Zaccone

Giuseppa Tomo

Mario Ronnie Van Beuge (detto Mario Van)

Antonia Manuela Mesiano