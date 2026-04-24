È una delle sei liste annunciate a sostegno del sindaco Domenico Battaglia, “Alleanza verdi sinistra” però è anche un contenitore ospitando al suo interno candidati di diversa estrazione provenienti non solo da Avs ma anche da +Europa, Popolo del Sud, Rifondazione Comunista e Onda Orange.

Da sempre favorevole alle Primarie per la scelta del candidato del centrosinistra, Demetrio Delfino, segretario del partito, è quello che ha più chance di entrare a Palazzo San Giorgio, insieme a Antonino Santisi (veterinario) e Antonino Massara.