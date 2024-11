Barbara Falbo, già consigliere comunale, nominata assessore al posto del dimissionario Tommaso Cesareo. È questo il cambiamento sostanziale contenuto nel decreto emesso dal sindaco di Cetraro nella giornata di ieri.

Cesareo, che aveva rassegnato le dimissioni lo scorso 27 agosto, secondo alcune indiscrezioni, manterrà comunque le deleghe di Sport e Turismo. Alla Falbo, che è sua compagna di partito, essendo entrambi iscritti al movimento politico Italia del Meridione, verranno assegnate le deleghe lunedì prossimo, benché fossero attese in mattinata. Il sindaco Aita, a ogni modo, lo stesso lunedì potrebbe rimodulare le assegnazioni ad ognuno.

Il nuovo esecutivo rimane per il resto invariato: Fabio Angilica è ancora vicesindaco, mentre vengono riconfermati assessori Massimiliano Vaccaro, Maria Aita e Gabriella Luciani.

Il peso della crisi

Per alcuni si tratta di ordinarie incomprensioni, per altri di una vera e propria mossa a scacchi in previsione delle elezioni regionali calabresi, fatto sta che l'addio di Tommaso Cesareo alla giunta di Angelo Aita ha aperto una voragine sfociata in una crisi turbolenta, che ha messo tutti contro tutti.

Qualche giorno fa il consigliere regionale cetrarese Giuseppe Aieta era stato costretto a richiamare tutti alle proprie responsabilità, soprattutto dopo che, a pochi giorni dalla firma di Aita a supporto della candidatura di Mario Oliverio, la frattura tra maggioranza, opposizione piddina e socialisti sembrava insanabile.





Così, dopo giorni di veleni e di silenzi, il sindaco di Cetraro ha rotto gli indugi e ha dato il via al rimpasto di giunta piazzando un nome che sembrerebbe mettere d'accordo amici e detrattori perché non farebbe torto a nessuno. La decisione sarebbe stata così azzeccata che alcuni nella nomina di Barbara Falbo ci vedono la volontà di riaprire a tutti il dialogo politico, nella massima serenità.