Breve biografia di Vincenzo Ciconte nominato Vice Presidente della Giunta ed assessore delegato al Bilancio, personale e patrimonio.

Vincenzo Ciconte è sposato da 31 anni e padre di tre figli. Nato a Vibo Valentia 58 anni fa, è laureato in medicina da oltre 30 anni. Specialista delle malattie dell’apparato cardiovascolare da oltre 25 anni.





Dal 1989 al 1997, è stato docente di Farmacologia presso la Scuola Ostetrica di Catanzaro.





Dal 1998 ricopre la carica di Presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Catanzaro. In tale veste, si è impegnato, in sinergia con i colleghi, per migliorare la qualità della professione istituendo, primo in Italia, corsi di management di alto profilo. Dal 2000 ricopre l’incarico di Primario Cardiologo presso l’Ospedale “Pugliese”.

Dal 2006 al 2009 ha fatto parte del Comitato centrale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCEO).





Dal 2007 al 2009 ha assunto il prestigioso incarico di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”. Dal 2010 è Consigliere Regionale, iscritto al Gruppo del PD. Nelle ultime elezioni regionali ha raccolto 12mila preferenze.