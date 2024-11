Chiusura della galleria Limina, necessario un incontro urgente con il Governo per chiedere interventi importanti per ridurre al minimo gli impatti negativi, sociali ed economici, che si abbatterebbero sulla vita dei cittadini metropolitani. A margine del consiglio straordinario convocato sabato scorso a Gioiosa Jonica arriva la richiesta della Città Metropolitana di un incontro al presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

«Tale intervento – si legge in una nota della Città Metropolitana – rappresenterà il colpo definitivo per il territorio, infatti gravi saranno le conseguenze sociali ed economiche che ne discenderanno. Il territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria è stato negli anni marginalizzato e le infrastrutture trasportistiche esistenti sono ormai risalenti e, a parte un recente restyling dell'Autostrada del Mediterraneo, non si registrano nuove opere o interventi consistenti da decenni».