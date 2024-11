Ciarletta esulta per l'approvazione dell'emendamento sulla rappresentanza di genere

"Apprendo con soddisfazione da Facebook che il Consiglio Regionale avrebbe approvato l'emendamento allo Statuto presentato dalla consigliera Flora Sculco sulla composizione della Giunta Regionale, che dovrebbe garantire il 30 percento di donne in giunta - ha dichiarato la Ciarletta - Un primo passo importante che assieme al mandato da parte del Presidente Oliverio a riformare la legge elettorale con l'introduzione della doppia preferenza di genere può rappresentare un vero momento di svolta per la rappresentanza femminile in Calabria. A pochi giorni dalle sentenze con cui il TAR ha annullato le giunte comunali fuori legge Del Rio, la Regione da un segnale importante verso il cambiamento, raccogliendo le istanze portate avanti dall'Ufficio della Consigliera Regionale di Parità assieme a tutte le donne dei movimenti femminili".