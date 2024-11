«La Commissione nazionale per il Congresso del Partito democratico ha formalmente accolto i ricorsi da me inoltrati sulle illegittimità perpetrate dalle federazioni di Reggio Calabria e di Crotone a danno della mozione #aporteaperte di Francesco Boccia». Lo ha annunciato la rappresentante della mozione, Alessia Bausone in un post sui social.

«La scorrettezza e la falsità dei dati comunicati, anche alla stampa, dalle due federazioni provinciali - specifica - è stata certificata in maniera definitiva dal Partito nazionale. Non arretro di un millimetro per avere un Partito trasparente, vero e democratico. Per questo su Crotone – conclude - la responsabilità politica di questo è del segretario provinciale Gino Murgi, che per onestà e dignità, qualora presente, dovrebbe rassegnare le dimissioni.