Partiti e società civile si incontrano per rilanciare il dialogo e costruire un progetto condiviso che metta al centro comunità, trasparenza e partecipazione

In una sala gremita si è tenuta sabato a Palazzo Porti l’iniziativa “Uniamo le Forze”: su invito dell’associazione Cirò Marina in Movimento si sono ritrovati movimenti politici, associazioni e personalità politico – istituzionali.

Ad aprire il dibattito e moderare l’evento Giovanni Malena, sono intervenuti in ordine poi Luca Murano che ha evidenziato le problematiche socio assistenziali della cittadina e la presidente del Movimento Monica Ligorio la quale ha ricordato ai presenti come si è arrivata a tale iniziativa motivando la necessità di riprendere un dialogo tra forze politiche ed associative della comunità.

A seguire il consigliere comunale Antonio Pace che ha ripercorso gli ultimi cinque anni tra i banchi della minoranza denunciando che forse si sarebbe potuto fare di più specie sul Pnrr; Maria Sole Cavarretta (segretaria provinciale di +Europa) che ha evidenziato come la nascita di un nuovo gruppo in vista delle prossime amministrative debba mettere di più al centro dell’agire politico i temi sociali e di sviluppo territoriale. Intervento più tecnico per il commercialista Giuseppe Facenza che ha parlato di tasse e di come creare un ente che sia più vicino ai bisogni di cittadini e imprese; mentre per Domenico Facente la comunità necessita di una compagine amministrativa futura più sensibile specie sui temi della sanità e di come garantire più servizi ad ogni singolo cittadino.

Il segretario cittadino di Noi Moderati, Giovanni Scalise, ha rimarcato l’importanza di un dialogo tra forze politiche che si ritrovino su un progetto e su valide idee da mettere in campo per il futuro di Cirò Marina, evidenziando l’importanza del senso di responsabilità che Cirò Marina in Movimento ha messo in campo promuovendo l’incontro. L’ex senatore Nicodemo Filippelli nel suo intervento ha ricordato quanto sia importante il dialogo tra forze politiche e di aver accettato l’invito con piacere in quanto primo appuntamento in vista delle prossime elezioni amministrative, auspicando che lo stesso diventi sempre più uno spazio aperto e che si possa arricchire ulteriormente di contenuti e idee.

Nicodemo Parrilla ha dichiarato di aver apprezzato lo spirito dell’iniziativa e ringraziato pubblicamente Dell’Aquila per averlo invitato e coinvolto in questo nuovo spazio di confronto voluto dall’associazione Cirò Marina in Movimento in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, con chiarezza ha altresì affermato che molte cose nel corso degli ultimi anni non sono state portati a termine, rimarcando il fatto che molti lavori in cantiere vengono da lontano e che altri siano ancora fermi all’origine.

Le conclusioni sono state affidate a Giuseppe Dell’Aquila, fondatore del Movimento nato a seguito dell’esperienza della sua coalizione alle ultime elezioni amministrative dai candidati e che nel corso degli anni si è aperto ad associazioni e cittadini. Dell’Aquila ha parlato dell’importanza di unire le forze affinché di creino le condizioni per una squadra in grado di amministrare in totale trasparenza e nella massima condivisione, mettendo al centro più figure impegnate su ogni campo a discapito dell’immagine che Cirò Marina possa essere rappresentata solo da una personalità come successo in questi anni.

L’impegno emerso, e rimarcato dallo stesso Dell’Aquila, è quello di portare avanti un lavoro di apertura e dialogo tra forze politiche ed associative presenti nella comunità che hanno a cuore i problemi della collettività e non agiscano per meri interessi personali. Le idee e i progetti devono venir prima delle ambizioni personali di ognuno, è stato detto con chiarezza infine che ancora non vi è stata nessuna discussione sui “papabili” candidati a primo cittadino da parte di nessuno dei presenti.

L’associazione ha poi annunciato prossime iniziative, tematiche e di interlocuzione politica, che si terranno presso la sede che verrà presto inaugurata in via Vittorio Emanuele e rappresenterà uno spazio aperto a tutti i cittadini che intendono portare alla loro attenzione istante e contributi da utilizzare come impegno nel nuovo programma elettorale che scriveranno insieme ai futuri alleati.