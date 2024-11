Durante il consiglio comunale il consigliere ha sostenuto: «Oggi è tempo di dare voce ai cittadini attraverso il referendum consultivo»

Città unica Cosenza, Rende, Castrolibero. E' questa, in estrema sintesi, l'argomento principale della proposta di legge del consigliere comunale Carlo Guccione. "L'occasione delle dichiarazioni programmatiche può rappresentare un momento di confronto in grado di aprire scenari virtuosi e nuove opportunità per la città. Ognuno ha il suo ruolo. E noi siamo un'opposizione che lavora per il bene comune e per conquistare il governo della città. Il punto di partenza di ogni ragionamento non può non essere quello che Cosenza ha perso centralità e funzioni. Siamo passati da 120mila abitanti del 1975 agli attuali 70mila. La città di Cosenza da molto tempo è diventata marginale e ha subito un forte ridimensionamento, non solo demografico, ma anche nel suo ruolo politico e amministrativo".