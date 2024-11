I giovani democratici dell'alto Crotonese hanno inviato una missiva ai sindaci di Belvedere Spinello, Caccuri, Castelsilano, Cerenzia, Santa Severina, Savelli e Verzino per chiedere il conferimento della cittadinanza onoraria a Mimmo Lucano, in qualità di «benefattore dell’umanità e simbolo di una Calabria accogliente, solidale e terra di pace». Nella lettera, i Giovani Dem, rappresentati dal segretario Giovanni Oliverio, hanno motivato la richiesta considerando «l’impegno e la dedizione del primo cittadino di Riace nell’aver affrontato con lungimiranza la problematica circa l’immigrazione degli ultimi anni» e visti «i numerosi riconoscimenti dati al “modello Riace”». Come si ricorderà, a Lucano è stato imposto l'obbligo di dimora fuori dal comune riacese su decisione del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria che gli ha revocato gli arresti domiciliari, ai quali era finito con l’accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti.