La soddisfazione dei Comitati: “Siamo orgogliosi del risultato di Cosenza; un risultato storico che ci dà fiducia per il futuro e per i prossimi appuntamenti elettorali”

“È stata davvero una bella giornata di democrazia e partecipazione quella che ha visto domenica oltre 3000 cosentini partecipare alle primarie del Pd. Nel capoluogo Bruzio inoltre per la prima volta ha vinto Matteo Renzi riuscendo così ad imporsi con un largo vantaggio in una delle poche città in cui la volta precedente aveva vinto Gianni Cuperlo”.



È quanto si legge in una nota dei Comitati Renzi Città di Cosenza: “A Cosenza si volta pagina; ora tocca a noi rilanciare il PD a Cosenza con un nuovo assetto organizzativo che ci porti rapidamente all'elezione del Segretario cittadino e con un'attività quotidiana di informazione, formazione ed iniziativa politica. Siamo orgogliosi del risultato di Cosenza; un risultato storico che ci dà fiducia per il futuro e per i prossimi appuntamenti elettorali”.