«Mai nella storia repubblicana un sottosegretario agli Interni candidato in una competizione amministrativa: la Calabria non può sembrare una democrazia sudamericana»

«Sembra surreale, e lo diciamo anche ai parlamentari e consiglieri regionali di centrosinistra, che nessuno chieda al sottosegretario agli Interni Wanda Ferro di dimettersi dal Viminale». Si legge in una nota del Comitato Calabria 2030 per Tridico. 

Politica

Schlein con Tridico all'ospedale di Polistena: «Noi vogliamo una sanità che curi chiunque, i calabresi non sono cittadini di serie B»

Giuseppe Mancini
Schlein con Tridico all'ospedale di Polistena: «Noi vogliamo una sanità che curi chiunque, i calabresi non sono cittadini di serie B»

«Come può un sottosegretario di quel peso candidarsi al Consiglio regionale senza colpo ferire? È ancora più surreale che nessuno chieda all’onorevole Ferro se si candida per fare, come riteniamo, il vicepresidente della Regione o per prendersi i voti e andare via», prosegue la nota.

«Mai nella storia repubblicana un ministro o un sottosegretario agli Interni si era candidato in una competizione amministrativa. Questa cosa accomuna la Calabria alle democrazie sudamericane. Una cosa che fa venire i brividi», conclude la nota del Comitato Calabria 2030 per Tridico.

Politica

Regionali, se il sondaggista è nell'elenco dei fornitori della Cittadella

Domenico Martelli
Regionali, se il sondaggista è nell'elenco dei fornitori della Cittadella