Il gruppo Calabria 2030 per Tridico.in una nota attacca l’esponente del Governo Meloni: «La nostra regione non può sembrare una democrazia sudamericana»
«Sembra surreale, e lo diciamo anche ai parlamentari e consiglieri regionali di centrosinistra, che nessuno chieda al sottosegretario agli Interni Wanda Ferro di dimettersi dal Viminale». Si legge in una nota del Comitato Calabria 2030 per Tridico.
«Come può un sottosegretario di quel peso candidarsi al Consiglio regionale senza colpo ferire? È ancora più surreale che nessuno chieda all’onorevole Ferro se si candida per fare, come riteniamo, il vicepresidente della Regione o per prendersi i voti e andare via», prosegue la nota.
«Mai nella storia repubblicana un ministro o un sottosegretario agli Interni si era candidato in una competizione amministrativa. Questa cosa accomuna la Calabria alle democrazie sudamericane. Una cosa che fa venire i brividi», conclude la nota del Comitato Calabria 2030 per Tridico.