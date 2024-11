Altri sei mesi di gestione commissariale per i due comuni calabresi. Intanto l'11 aprile è attesa la sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso dell'Avvocatura

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno Matteo Salvini, in considerazione della necessita' di completare l'azione di ripristino dei principi di legalita' all'interno delle amministrazioni comunali, a norma dell'articolo 143 del Testo unico degli enti locali, ha deliberato la proroga per sei mesi dello scioglimento dei Consigli comunali di Lamezia Terme (CZ) e Marina di Gioiosa Ionica (RC). E' quanto si legge in una nota ufficiale di Palazzo. Intanto l"11 aprile è attesa la pronuncia del Consiglio di Stato sul ricorso dell'Avvocatura.

LEGGI ANCHE: Ricorsi e caos a Lamezia: via il sindaco, tornano i commissari

Tornano i commissari a Lamezia e Mascaro inizia lo sciopero della fame

Clima surreale a Lamezia, senza sindaco né commissari

A Marina di Gioiosa bandiere issate a lutto, comune ancora commissariato

Marina di Gioiosa, l’Avvocatura presenta ricorso. L’ira del sindaco

Marina di Gioiosa, il Consiglio riparte. Vestito: «Dove eravamo rimasti...»

Marina di Gioiosa Jonica e Lamezia: il Tar annulla gli scioglimenti per mafia