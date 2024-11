La riunione dell'organismo presieduto da Ennio Morrone è stata interamente dedicata alla Sacal e all'audizione dell'ex prefetto De Felice

Lo stato delle attività e dei programmi della Sacal, la società che gestisce gli scali calabresi, è stato il tema al centro dei lavori della Commissione speciale di Vigilanza, presieduta da Ennio Morrone. Nel corso della sua audizione, Arturo De Felice, ha risposto ai quesiti posti dai commissari, annunciando che l’aeroporto di Crotone riaprirà dal prossimo 28 novembre dalle 7:30 fino ad oltre le 23:00 per oltre 16 ore giornaliere.

«Un risultato positivo – ha spiegato l’ex prefetto - dovuto al fatto che entro il 27 saranno disponibili tutte le autorizzazioni e le abilitazioni relative ai controlli dei voli che presto saranno operativi».

La Commissione ha poi chiesto di conoscere i nominativi delle ditte incaricate dei vari servizi ed in tal senso, il presidente De Felice si è impegnato a fornire la relativa documentazione, non appena ne venga in possesso. Per quanto concerne il bilancio della Società, in base alle risultanze dei primi mesi di attività di gestione, sono state esposte previsioni che risultano ottimistiche orientate al conseguimento dell’equilibrio economico.

«Questo primo confronto è funzionale ad una costante e puntuale attività di monitoraggio e stimolo, nell’alveo delle competenze della Commissione speciale di Vigilanza, rispetto allo stato del sistema aeroportuale calabrese che - ha detto Ennio Morrone - deve essere sempre più potenziato e rilanciato quale settore determinante per lo sviluppo territoriale, il turismo e i comparti produttivi».

rictrip