«Esprimiamo sincero apprezzamento per la disponibilità di Gianni Speranza a mettersi a disposizione della valutazione delle forze di centrosinistra che dovranno decidere, al più presto possibile, il candidato a sindaco di tutte le forze interessate al cambiamento e al rilancio della nostra città». A Lamezia Terme si voterà nella primavera del 2025: gli schieramenti si vanno formando e nei poli è partito il dibattito sulle possibili candidature a sindaco. Oggi un gruppo di ex amministratori propone al centrosinistra la figura dell’ex sindaco perché torni alla guida della città: «Lamezia – spiegano – ha bisogno di una amministrazione che curi molto i problemi della vita quotidiana: pulizia, acqua, strade e sicurezza, dissesto idrogeologico, manutenzione. Lamezia ha bisogno di un'amministrazione che affronti questi problemi e li risolva in una visione di città futura. Lamezia ha bisogno di una amministrazione democratica, capace di ascoltare, amica dei cittadini, che valorizzi il libero confronto, la creatività, le risorse della nostra Comunità».

C’è un’idea di fondo nella proposta avanzata alla coalizione. È quella che «la scelta dell’amministrazione "condivisa”, dei patti di collaborazione pubblico-privati, con i cittadini e le loro organizzazioni, con i comuni del comprensorio, può costruire partecipazione e responsabilità. Per un futuro sostenibile con una visione integrata e unitaria che riconosca anche le particolarità dei 3 centri urbani: la città delle opportunità e aperta all’innovazione anche sul piano delle comunità energetiche e della connettività».

Un’idea per rilanciare «concretamente il ruolo di Lamezia a livello regionale e nazionale. Naturalmente questi sono solo temi di discussione. Il programma di governo sarà elaborato nel confronto tra il tavolo del centrosinistra che si è insediato giovedì scorso e tutte le forze vive di Lamezia. Speranza ha già scritto, e noi condividiamo tale approccio, che se ci sarà una persona che riscuote maggiore consenso rispetto a lui, si può fare tranquillamente da parte».

«Le caratteristiche politiche e personali di Speranza, la sua inclinazione al dialogo – continua la nota – danno sicura garanzia del pieno rispetto del ruolo e del lavoro che il tavolo del centrosinistra sta portando avanti. Se emergeranno altre candidature autorevoli e diventerà difficile compiere una scelta condivisa e largamente maggioritaria, l'opzione delle elezioni primarie di coalizione, gestite bene per evitare qualsiasi infiltrazione, può essere la scelta democratica e unificante per legittimare la persona che si presenterà come il candidato unitario di tutti».

Lamezia Terme, i firmatari della nota di sostegno a Gianni Speranza

Pina Abramo - Cancelliera al Tribunale

Franco Amendola - Deputato Consigliere Regionale

Gianni Arena - Avvocato

Eugenio Carnovale - Avvocato

Giandomenico Crapis - Medico

Antonino Costantino - Commercialista

Demetrio De Benedetto - Professore

Giovanna De Sensi - Docente Universitaria

Elvira Falvo - Medico

Aldo Ferrise - Commercialista

Gianni Gallo - Funzionario INPS

Giovanni Gallo - Imprenditore

Fernando Miletta - Professore

Antonio Palmieri - Direttore Camera di Commercio RC

Vittorio Paola - Imprenditore

Nicola Palazzo - Medico

Andrea Perri - Medico

Rosario Piccioni - Avvocato, Consigliere Comunale

Antonello Sdanganelli - Avvocato

Gianfranco Vasta - Medico