La sfida centrale è a Reggio Calabria, dove si voterà anche per le circoscrizioni. Per sette centri la sfida è soltanto contro il quorum: c’è un solo candidato a sindaco

Settantanove Comuni in Calabria e quasi 900 in Italia. La tornata elettorale del 24 e 25 maggio 2026 ha un peso politico non indifferenze per un Paese che arriva dall’esito del voto per il referendum che ha messo in difficoltà il centrodestra e il governo Meloni. Anche nella nostra regione le urne sono aperte in centri importanti. Cinque quelli superiori a 15mila abitanti: Reggio Calabria, Crotone, Castrovillari, Palmi, San Giovanni in Fiore.

Cirò Marina e Taurianova, invece, essendo scesi sotto la soglia dei 15.000 abitanti al censimento 2021, vedranno la proclamazione del sindaco in un turno unico. Domenica gli occhi sono puntati sull’affluenza, primo parametro per trarre qualche conclusione, se non altro sull’appeal dei candidati che sperano di conquistare i municipi.

Lunedì speciale su LaC Tv

Racconteremo questa tornata elettorale in diretta sulle nostre testate con una speciale sezione (QUI IL LINK) e su LaC Tv a partire dalle 14.45. Dalle 15 poi seguiremo lo spoglio con ospiti in studio, collegamenti dai principali comuni al voto e approfondimenti. Conduce Pier Paolo Cambareri.