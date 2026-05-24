La sfida centrale è a Reggio Calabria, dove si voterà anche per le circoscrizioni. Per sette centri la sfida è soltanto contro il quorum: c’è un solo candidato a sindaco
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Settantanove Comuni in Calabria e quasi 900 in Italia. La tornata elettorale del 24 e 25 maggio 2026 ha un peso politico non indifferenze per un Paese che arriva dall’esito del voto per il referendum che ha messo in difficoltà il centrodestra e il governo Meloni. Anche nella nostra regione le urne sono aperte in centri importanti. Cinque quelli superiori a 15mila abitanti: Reggio Calabria, Crotone, Castrovillari, Palmi, San Giovanni in Fiore.
Cirò Marina e Taurianova, invece, essendo scesi sotto la soglia dei 15.000 abitanti al censimento 2021, vedranno la proclamazione del sindaco in un turno unico. Domenica gli occhi sono puntati sull’affluenza, primo parametro per trarre qualche conclusione, se non altro sull’appeal dei candidati che sperano di conquistare i municipi.
Lunedì speciale su LaC Tv
Racconteremo questa tornata elettorale in diretta sulle nostre testate con una speciale sezione (QUI IL LINK) e su LaC Tv a partire dalle 14.45. Dalle 15 poi seguiremo lo spoglio con ospiti in studio, collegamenti dai principali comuni al voto e approfondimenti. Conduce Pier Paolo Cambareri.
10:17
In Calabria affluenza poco sopra il 13%
Quando sono arrivati i dati sull'affluenza alle 12 da quasi tutte le 649 sezioni interessate dalle operazioni di voto in Calabria il dato dell'affluenza sale al 13,20% e supera di poco la tornata precedente (13,12%).
10:12
Reggio Calabria, hanno votato i quattro candidati a sindaco
A Reggio Calabria si sono già recati ai seggi i candidati allo scranno più alto di Palazzo San Giorgio nel giorno di apertura delle urne per le elezioni comunali. Francesco Cannizzaro, per la coalizione di Centrodestra, ha votato presso il seggio allestito nell’istituto scolastico “Vittorino Da Feltre”. Saverio Pazzano, sostenuto dalla lista civica “La Strada”, ha invece espresso la propria preferenza nella sezione 3 del liceo statale “Tommaso Gulli”, in corso Vittorio Emanuele. Eduardo Lamberti Castronuovo ha votato nella sezione n. 120 dell'istituto comprensivo Cassiodoro-Don Bosco di Pellaro. Il candidato sindaco per il centrosinistra, Mimmo Battaglia, ha espresso la propria preferenza nella sez.17 della scuola Pascoli.
10:07
Primi dati sull'affluenza: al voto il 12,92%
Primi numeri dell'affluenza in Calabria: arrivati i dati di 350 sezioni su 649. Ha votato il 12,92% degli aventi diritto nei 79 Comuni interessati dalle amministrative. Il dato - ancora parziale - è in leggero calo rispetto alla tornata precedente, quando si era fermato al 13,50.
09:33
Un solo candidato a sindaco per Santo Stefano, Montepaone, Sant'Andrea e Amaroni
Per altri quattro comuni la sfida è solo contro il quorum del 40%. Sono Santo Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria), dove si ricandida soltanto il sindaco uscente Francesco Malara; Montepaone (Catanzaro), con Mario Migliarese che punta in solitaria al terzo mandato; Sant’Andrea Apostolo dello Jonio (Catanzaro) con Nicola Ramogida come unico candidato e Amaroni (Catanzaro), dove Luigi Ruggiero cercherà di superare la soglia minima dell'affluenza per diventare primo cittadino.
09:31
Castrovillari, dopo 16 anni si chiude l'era Polito
Dopo sedici anni, di cui 13 trascorsi sulla poltrona di primo cittadino, Domenico Lo Polito chiuderà la sua avventura al timone del Municipio. Le elezioni comunali 2026 a Castrovillari scriveranno così un nuovo libro per ciò che riguarda la storia politica della “capitale” del Pollino. A contendersi la fascia di sindaco saranno Ernesto Bello a capo di una coalizione di guidata del Pd e di ispirazione progressista, Anna De Gaio di Fratelli d’Italia a rappresentare tutto il centrodestra compatto, Luca Donadio con le sue liste di ispirazione civica ed Eugenio Salerno per conto dei vannacciani. Di seguito tutte le liste e i candidati consiglieri a sostegno degli aspiranti sindaci. Leggi su Cosenza Channel.
09:28
A Reggio Calabria si vota anche per le circoscrizioni
Non soltanto l’elezione del sindaco e del nuovo Consiglio comunale. Le amministrative del 24 e 25 maggio 2026 segneranno per Reggio Calabria anche il ritorno delle circoscrizioni cittadine, strumenti di rappresentanza territoriale che mancavano da anni e che adesso tornano al centro della vita amministrativa della città.
Gli elettori reggini saranno infatti chiamati a esprimersi anche per scegliere i presidenti e i consiglieri delle cinque nuove circoscrizioni istituite dal Comune nell’ambito del nuovo piano di decentramento amministrativo. Un passaggio considerato strategico dall’amministrazione, che punta a rafforzare il rapporto tra Palazzo San Giorgio e i quartieri cittadini. Leggi sul Reggino.
09:26
In tre comuni del Vibonese la sfida è contro il quorum
In provincia di Vibo Valentia una serie di comuni vedrà concorrere un’unica lista: qui la sfida sarà contro il quorum fissato al 40 per cento degli aventi diritto al voto. È il caso di Acquaro, dove torna in campo l’ex sindaco Giuseppe Barilaro, con la lista Acquaro un tempo nuovo; Monterosso Calabro, dove il sindaco uscente Antonio Giacomo Lampasi punta al terzo mandato consecutivo con la sua lista Monterosso nel cuore; Spilinga, dove il sindaco in carica, Enzo Fulvio Marasco, gareggia in solitaria a capo della lista Spilinga unita.
09:23
Reggio Calabria, schede sbagliate in un seggio
Prime criticità a Reggio Calabria a poche ore dall’apertura dei seggi per le elezioni comunali. Secondo alcune segnalazioni giunte nelle prime ore della mattinata, presso l’istituto tecnico “Panella-Vallauri”, sarebbero state recapitate schede appartenenti a una circoscrizione diversa rispetto a quella prevista per il seggio di riferimento.