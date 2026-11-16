«Stefanaconi ha tributato alla mia persona e alla mia lista un voto che rispecchia un principio di sovranità popolare che si riafferma. Il consenso ottenuto è ampio, un voto che raggiunge quasi il 70 per cento degli elettori rappresenta un elemento importante perché la comunità ha dimostrato di voler essere ancora vicina a noi così come lo è stata nei momenti difficili. Oggi insieme alla comunità ripartiremo».

Sono le prime parole del neo sindaco di Stefanaconi, Salvatore Solano, rieletto per il terzo mandato alla guida del Comune nel turno elettorale straordinario che, nelle giornate di ieri e di oggi, ha riportato i cittadini al voto a 28 mesi dall’avvio del commissariamento dell’ente. Il percorso riprende, dunque, da dove si era interrotto e con i protagonisti quasi del tutto invariati. La novità è che stavolta non ci sarà un’opposizione: Solano era infatti l’unico candidato sindaco in campo, supportato dalla lista SiAmo Stefanaconi. Tutti i candidati al Consiglio entreranno a far parte dell’assemblea prescindere dalle preferenze ottenute.

Le preferenze dei candidati consiglieri

Ecco nel dettaglio i numeri del consenso personale. Primo degli eletti, cosi come nella passata tornata elettorale, è l’ex vicesindaco Emanuele Franzè con 292 preferenze. A seguire Fortunato Cugliari, già vicesindaco nella prima consiliatura, con 227. Dietro di lui Antonio D’Angelo, con 117, quindi l’ex presidente del Consiglio Domenico Barbalaco con 94 voti, Alessandra Policaro con 93, Francesca Isaia con 73, Francesco Chiarella con 66 voti, Vittoria Galeano con 35 preferenze, Francesco Febbraro 21 e Roberto Frappa a quota 11.

Ora, per Solano, la necessità di riprendere il cammino bruscamente interrotto nel luglio del 2024. «Stefanaconi era diventato un fiore all'occhiello della Provincia, avevamo lavorato senza sosta per dare decoro urbano e prospettive di sviluppo del territorio. Oggi dobbiamo riprendere da dove avevamo lasciato, anche perché 28 mesi di commissariamento hanno in qualche modo compromesso quelli che erano gli obiettivi che avevamo raggiunto. La priorità è rimettere al centro della nostra attività amministrativa soprattutto i servizi, il decoro urbano e riaprire tutte le strutture pubbliche rimaste chiuse da quando il Comune è stato commissariato. Da lì ripartiremo per ridare speranze e prospettive a questo territorio».

Sul pronunciamento di incandidabilità emesso dal Tribunale di Vibo Valentia, Solano non mostra particolari ansie. «Mi auguro che, in appello, i giudici leggano solo le carte. Non voglio privilegi ma solo che vengano lette solo le carte e da lì si possa esprimere un giudizio onesto» ha chiosato.