La presa di posizione del coordinatore provinciale Piperno: decisione unanime degli iscritti e dei lavoratori, ai quali – dice - il candidato alle primarie del centrosinistra, ha sempre mostrato vicinanza

«E’ con profonda convinzione e alto senso di responsabilità che lo Slai Cobas di Vibo Valentia ha deciso di sostenere la candidatura dell’ex consigliere regionale del Pd Pietro Giamborino a sindaco della città». E’ quanto annuncia in una nota il coordinatore provinciale del sindacato autonomo Nazzareno Piperno. «Una scelta unanime, pienamente condivisa, che tutti gli iscritti e simpatizzanti del Sindacato intercategoriale sentono di dover portare avanti nella profonda certezza che Pietro Giamborino rappresenta sicuramente la più convinta volontà della stragrande maggioranza della popolazione vibonese». Come si ricorderà un’altra figura di punta dello Slai, Giovanni Patania, rinunciando alla corsa alle primarie del centrosinistra in vista delle comunali vibonese, si era schierato con l’ex consigliere regionale. «Una candidatura – scrive ancora Piperno - supportata dall’instancabile, concreto ed appassionato impegno che ha manifestato e continua a manifestare nella quotidiana lotta per la tutela e la difesa del posto dei lavoratori vibonesi».



Dalla protesta al fianco degli operai Italcementi, alle vertenze Eurocoop e Marenostro quella tra il politico centrista di estrazione popolare Giamborino e lo Slai Cobas, il sindacato della sinistra ortodossa, si conferma un legame quasi inscindibile.