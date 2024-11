Il consigliere regionale chiarisce i contorni dell'accordo con il candidato 'civico' Elio Costa. Un accordo politico per il futuro di Vibo, che porterà Forza Italia a schierare gli uomini più rappresentativi sul territorio. Nuovo capitolo dello scontro sulle liste?

"Le elezioni comunali che interesseranno Vibo rivestono una rilevanza particolare in quanto, soprattutto in questo periodo condizionato da gravi difficoltà finanziarie a tutti i livelli, vi è la necessità di una squadra compatta che aggredisca i problemi e offra valide soluzioni ai cittadini - ha scritto Salerno - Per questo e per rendere solida l’alleanza fra tutte le compagini che appoggiano Elio Costa occorre una chiarezza di fondo e un confronto sui progetti e sulle idee che generi effetti positivi per tutta la popolazione. L’accordo con il candidato a sindaco è politico: non potrebbe, d’altronde, essere altrimenti poiché il dialogo, la scelta e le decisioni sono intrinseche alla politica, ad ogni suo aspetto e ad ogni suo passaggio".





"È evidente la volontà di Elio Costa di proporre una coalizione di carattere civico, su questo non ci sono né dubbi né titubanze - continua Salerno - Nel momento in cui in questa coalizione entra Forza Italia, il discorso non cambia nella sostanza ma certamente si arricchisce perché alla creazione ed al rafforzamento del progetto amministrativo contribuisce un partito con le sue radici, la sua storia, le sue convinzioni. Un partito che non è statico, che non è ciecamente cristallizzato su posizioni precostituite e al quale si può chiedere di ascoltare le altre voci, di approfondirle, di migliorarle, di condividerle. Ma al quale non si può imporre di rinunciare alla sua autonomia, al suo simbolo ed ai suoi uomini più rappresentativi".



"È un ragionamento semplice - conclude il consigliere regionale - che porge la mano agli alleati e che dimostra la nostra lealtà e la nostra schiettezza. Forza Italia vuole essere parte attiva di un processo di crescita economica e sociale di Vibo Valentia e vuole fornire il suo apporto per mezzo dei suoi esponenti, primi fra tutti quegli assessori uscenti che, forti dell’esperienza amministrativa maturata e del quotidiano contatto con la gente, vogliono continuare a spendersi per il bene della città capoluogo di provincia. Confermiamo, dunque, il nostro pieno e convinto sostegno a Costa, a disposizione del quale mettiamo il nostro bagaglio culturale e le nostre energie migliori per collaborare, con la determinata azione dei nostri uomini, alla realizzazione di un serio progetto di sviluppo".