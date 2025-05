Voto in flessione alle 12 in tutta la regione rispetto alle passate Amministrative. Prossimo aggiornamento alle 19. Si vota anche domani dalle 7 alle 13

Affluenza alle urne, un primo dato – quello delle 12 – restituisce un quadro calabrese in flessione, rispetto alle elezioni precedenti.

Nei comuni sopra i 15mila abitanti in Calabria, Cassano all’Ionio passa dal 14,45% della tornata amministrativa precedente all’11,91% di oggi. A Rende alle 12 hanno votato il 15,48% degli aventi diritto, cinque punti percentuali in meno rispetto al precedente (20,88%); a Isola Capo Rizzuto si è recato a votare il 13,39% (14,89% prec.).

Anche a Lamezia Terme votanti in calo: affluenza al 13,58% alle 12 (14,57% prec).

Complessivamente nel 18 comuni calabresi chiamati alle urne per il rinnovo dei consigli comunali, la percentuali delle 12 si cristallizza al 13,62% (15,27%).

Prossimo aggiornamento alle 19. Si voterà fino alle 23 di oggi e poi dalle 7 alle 15 di domani.

Il dato nazionale

Il primo turno delle amministrative che interessa in totale 117 comuni di Regioni a statuto ordinario e altri 9 in Sicilia (regione a statuto speciale), ha registrato alle 12 un'affluenza del 13,55% degli aventi diritto in calo rispetto al 15,54% dell'ultima tornata.