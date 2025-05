«Da una prima valutazione relativa agli spogli elettorali in atto nei vari territori calabresi, pare che il centrodestra in Calabria stia tenendo bene dal punto di vista elettorale. Naturalmente ci sono zone nelle quali il lavoro territoriale è stato condotto in modo soddisfacente ed i risultati si vedono già in queste prime battute dello spoglio elettorale».

Così in una nota il deputato di Forza Italia Andrea Gentile, componente della Prima Commissione Affari Costituzionali della presidenza del Consiglio e Interni, commenta i primi risultati della tornata elettorale che ha coinvolto anche 17 comuni calabresi.

«Sul Tirreno cosentino – spiega Gentile, entrando più nel merito, a Scalea ed a Paola, ed anche a Cassano All’Ionio, Forza Italia è ben presente con percentuali elevatissime, mentre a Lamezia Terme il nostro partito, grazie anche all’impegno di Cannizzaro, sta proseguendo in una bellissima battaglia contro un competitor di tutto rispetto, come la Lo Moro. Unico dato in controtendenza è quello di Rende, dove naturalmente pesano anche vicende politiche e amministrative non completamente superate dall’elettorato», ha aggiunto il deputato di Forza Italia. Che ha così concluso: «Ci sentiamo soddisfatti perché nelle grandi città Forza Italia ha raggiunto gli obiettivi prefissati».