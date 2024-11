Il candidato del centrodestra presenta alla città la sua idea di governo

E’ stato un discorso da vincitore quello ‘urlato’ dal candidato del centrodestra alle prossime elezioni amministrative lametine Paolo Mascaro. Al primo comizio ufficiale, all’interno di un teatro Grandinetti strapieno e alla presenza dei massimi vertici regionali di Forza Italia e Udc, l’ex presidente della Vigor Lamezia ha affermato a chiare lettere di essere sicuro di indossare la fascia tricolore per i prossimi dieci anni, dandosi vittorioso per ben due tornate. Addirittura, Mascaro ha affermato di essere l’unico candidato del centrodestra spiegando che i giornalisti che hanno detto che ci sia una spaccatura all’interno dello schieramento, con riferimento alla candidatura di Pasqualino Ruberto che ha, indubbiamente, un suo seguito, avrebbero diffuso notizie false probabilmente tenuti sotto smacco «perché dovevano pagare cambiali a qualcuno». Un’accusa grave verso la categoria a cui si contrappone la smentita del Nuovo Centro Destra che, dopo essere stato inserito tra i partiti che appoggiano la candidatura di Mascaro da una nota stampa del suo entourage, ha tenuto a precisare di non avere preso ancora nessuna ufficializzazione in merito.



Hanno, invece, reso pubblico il loro sostegno, oltre a due liste civiche, Forza Italia, l’Unione di Centro, i Cristiani Democratici Uniti, i Repubblicani ed il Nuovo Psi. Per candidato a sindaco l’appoggio della politica al mondo civile è fondamentale per potere raggiungere gli obiettivi e non cedere al populismo, sottolineando però di non avere promesso nulla ai partiti in cambio del loro sostegno e che tra primo e secondo turno non ha nessuna intenzione di fare apparentamenti.