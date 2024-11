Sciolti i dubbi all'interno di Forza Italia dopo un vertice della Santelli con i quattro vicecordinatori.

"Tenuto conto dell'istruttoria svolta dal senatore Altero Matteoli, responsabile dei rapporti con le altre formazioni del centrodestra per le alleanze elettorali, sentiti i rispettivi coordinatori provinciali Arena e Vento, e i tre consiglieri regionali della circoscrizione, hanno deciso in merito alla prossima competizione elettorale che vedrà interessate la città di Vibo Valentia, quale capoluogo di provincia, e la città di Lamezia Terme, quale terza città della Calabria per numero di abitanti, di sostenere rispettivamente le candidature a sindaco del magistrato Elio Costa e dell'avvocato Paolo Mascaro, in quanto entrambi validi interpreti di quei valori liberali e di quei principi quali la dignità della persona, la giustizia, la libertà, la legalità e la solidarietà da sempre espressione diretta dello spirito del partito - si legge nella nota - auspichiamo la più ampia convergenza possibile anche da parte del mondo dell'associazionismo e della società civile, perkchè fortemente convinti che sia il magistrato vibonese che il penalista lametino siano in grado di realizzare la sintesi necessaria per condurre la coalizione alla vittoria nell'importante competizione elettorale".